Himalayalar'ın yerlisi 'Şerpalar' Everest'in zirvesin 5 günde ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor

Yıllarca dağcılara rehberlik yapan Şerpalar kış mevsiminde sadece 5 günde Everest tepesine ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor.



Dört deneyimli Sherpa rehberi salı gününden itibaren tırmanışa başlayıp en geç cumartesi günü Everest'in 8 bin 850 metrelik en yüksek noktasına ulaşmayı planlıyor.