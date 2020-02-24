Son Dakika › Dünya › Himalayalar'ın yerlisi 'Şerpalar' Everest'in zirvesin 5 günde ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor - Son Dakika Dünya
Himalayalar'ın yerlisi 'Şerpalar' Everest'in zirvesin 5 günde ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor
6 saat önce
Yıllarca dağcılara rehberlik yapan Şerpalar kış mevsiminde sadece 5 günde Everest tepesine ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor. Tüm zamanların en hızlı tırmanış rekoru ise, İspanyol bir dağcıya ait
Yıllarca dağcılara rehberlik yapan Şerpalar kış mevsiminde sadece 5 günde Everest tepesine ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor.
Dört deneyimli Sherpa rehberi salı gününden itibaren tırmanışa başlayıp en geç cumartesi günü Everest'in 8 bin 850 metrelik en yüksek noktasına ulaşmayı planlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:57
Son Dakika Kore'de koronavirüsten korunmak için maske sırasına girenler, uzun kuyruklar oluşturdu Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi Çin Büyükelçisi, koronavirüs aşısının bulunduğunu ve Mart sonuna kadar hayatın normale döneceğini açıkladı Çin, vahşi hayvan tüketimini ve yasa dışı ticaretini yasakladı