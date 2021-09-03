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Hıncal Uluç, açtı ağzını yumdu gözünü! Şenol Güneş'e yönelik yaptığı eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor - Son Dakika

Hıncal Uluç, açtı ağzını yumdu gözünü! Şenol Güneş'e yönelik yaptığı eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor

03.09.2021 11:10

Milli Takım'ın Dünya Kupası elemelerinde 2-0 öne geçtiği Karadağ maçından 2-2 beraberlikle ayrılmasını duayen gazeteci Hıncal Uluç açtı ağzını yumdu gözünü, fatura Şenol Güneş'e kesildi. Uluç, "Şenol'la 'şen' olmak zor. EURO 2020'de başarısızlık, Uluslar Ligi'nde küme düştük. Letonya ve Karadağ'a takıl... Yani Şenol'la düğün falan zor görünüyor" sözlerini söyledi.

Sabah Gazetesi Yazarı Hıncal Uluç, Şenol Güneş'i eleştirerek sol bek yokken Rıdvan'ın oynatılmamasını, Nazım Sangare'nin alınmaması eleştirdi. Uluslar Ligi ve EURO 2020'deki başarısızlıkların faturasını Şenol Güneş'e kesti.

Hıncal Uluç'tan Şenol Güneş'e ağır eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor

İşte Uluç'un yazısı:

"ŞENOL'LA 'ŞEN' OLMAK ZOR"

'Başlıktaki laf da benim görüşüm.. Şenol Güneş arka arkaya formsuzluk gösteriyor. Euro 2020'de başarısızdık. Ardından UEFA'nın organizasyonu Avrupa Uluslar Ligi'ne, Birinci Küme'ye kesin yükseleceğimiz İkinci Küme'de başladık. Şenol Hoca bizi Üçüncü Küme'ye düşürdü.

"ADI GEÇMEYEN TAKIMLARA 4 PUAN KAPTIRDIK"

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde ise, eski form ve isimlerinden çok uzak Hollanda ve Norveç'i yendikten sonra, Letonya ve Karadağ gibi Avrupa'da adı geçmeyen rakiplere 4 altın puan kaptırıp, kolayladığımız işi yeniden zora soktuk.

"BENİM ALKIŞLARIMI ALMIŞTI"

Yani.. Şenol'la düğün falan zor görünüyor şimdilik..

Sahaya çıkan takıma bakın.. İki sağ bek var..

Niye?.

Elinde genç Rıdvan var.

Şenol Hoca, Beşiktaş'tan başlayarak gençlere önem, değer ve fırsat verdiği için benim alkışlarımı hem de nasıl almıştı, okuyan ve dinleyenler bilir...

"OYNATMAYACAKSAN NİYE ALDIN?"

İşte genç Rıdvan. Oynatsana..

Bütün gençlere de ışık, meşale, umut olsana..

Oynatmayacaksan niye aldın?. Hem de sol bekin yokken bile oynatmayacaksan?.

Üstelik var...

"SANGARE VAR"

Nazım Sangare.. İşte Pereira, Fener'de onu ısrar ve inatla sol bek/sol açık oynatıyor, 3-4-3'ün sol kanadında..

Ömer Bayram.. Fatih Terim yabancı merakından yerlileri ancak 8+3 kuralı yüzünden oynatıyor, Ömer'e yüz vermiyor. Oysa adam sol bek, sol orta, hatta sol açık oynar.. Ki senin takımında sol açık da yok..

"NİHAYET YÜREKLENDİN"

Cengiz sağda çok çok iyi, ama tek kanattan yengeç gibi saldırıyor senin takımın..

Nihayet yüreklendin.

Kenan'ı çıkarıp Kerem'i aldın, ama ardından hemen Cengiz'i çıkarıp Enes'i soktun.

Yani çift santrfor var, ama çift kanat yok.. Bu ne perhiz, bu ne turşu Hocam!.

Kalitesi, nereden bakarsan bak bizim yarımız olan Karadağ, maç boyu her an gol atabilecek hissi verdi.

"MAÇ BOYU GÖRMEDİN Mİ?"

Sebep biziz, onlar değil..

Orta sahamızdaki adamlara bak.. Okay, Yusuf ve Hakan.. Bunların hepsi hücuma dönük orta sahalar..

Ön libero, savunmacı bir orta sahamız yok. Bu yüzden hızlı çıkan Karadağ orta sahamızı çok kolay ve çok rahat geçiyor.

Geri dörtlü hazırlıksız yakalanıyor..

Bu açığı maç boyu, kenardan bir türlü görmedin Hocam.. Herkes gördü, sen görmedin.. Olur mu?

"AYAKKABISINI BAĞLIYORMUŞ DA..."

Seçtiğin kadro yanlış.

Sahaya çıkardığın 11 yanlış..

Kenardan maçı okuman ve yönetmen yanlış..

Efendim, kaleci Altay 4 kişilik baraj istemiş, 3'lü baraj kurmuşuz da..

Santrfor Kenan ayakkabısını bağlıyormuş da..

"SEN BUNLARI KÜLAHIMA ANLAT"

Sen bunları külahıma, yani külah yapıp kafamıza takardık ya okuduğumuz gazeteleri çocukken hani, şimdi o işe yarayan yazar ve eleştirmenlerimize anlat..

Onlar kabahati asla hocalarda aramazlar. Suçlu her zaman oyunculardır..

Onları seçen, hazırlayan ve oynatanlar hep masum..

"Sorumlu benim ama.." diye girerler lafa..

Sonra isim vererek kendi oyuncularını yerin dibine sokar ve harcarlar..

"ALİ KOÇ'UN FORMALARINDA DA ARMA YOK"

Böyle gelmiş böyle gidiyor işte, kıyafetine gösterdiği özeni takımına göstermeyen, her maç kenarda adeta defile yapan Hocam!.

Kıyafetlerinde her şey var da Türkiye arması yok Hocam.. Neden acaba?. Pardon canım. Ali Koç'un formalarında da Fener arması yok.."

Hıncal Uluç, açtı ağzını yumdu gözünü! Şenol Güneş'e yönelik yaptığı eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor

Şenol Güneş, Hıncal Uluç, Euro 2020, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hıncal Uluç, açtı ağzını yumdu gözünü! Şenol Güneş'e yönelik yaptığı eleştiri: Seninle 'şen' olmak zor - Son Dakika Spor


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