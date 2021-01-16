Hindemith Ödülü Mithatcan Öcal'ın - Son Dakika

Hindemith Ödülü Mithatcan Öcal'ın

16.01.2021 00:52
Hindemith Ödülü Mithatcan Öcal'ın, System.String[]

Almanya'da her sene çağdaş bestecilere verilen Hindemith Ödülü'ne bu yıl İstanbul'da yaşayan kompozitör Mithatcan Öcal layık görüldü.

Almanya'da her sene çağdaş bestecilere verilen Hindemith Ödülü'ne bu yıl İstanbul'da yaşayan kompozitör Mithatcan Öcal layık görüldü. Jüri, Öcal'ın müziğindeki derinliği, olgunluğu ve çeşitliliği övdü.Almanya'da her sene çağdaş bestecilere verilen Hindemith Ödülü'ne bu yıl İstanbul'da yaşayan kompozitör Mithatcan Öcal layık görüldü. Schleswig- Holstein Müzik Festivali çerçevesinde verilen ödül 20 bin euro değerinde.

Bu yıl 32'ncisi verilecek olan ödüle layık görülen 28 yaşındaki İstanbullu Mithatcan Öcal'ın müziğinin derinliği ve olgunluğu ile jüri üyelerini ikna ettiği vurgulandı. Yapılan basın açıklamasında Schleswig-Holstein Müzik Festivali Genel Müdürü Dr. Christian Kuhnt, İstanbullu bestecinin müziğindeki çok katmanlılığın çok etkileyici olduğunu, enstrümanlara biçtiği özel nüansların, harmonik düzenlemelerinin ve çarpıcı müzikal dilinin izleyenlere ve dinleyenlere doğrudan dokunduğunu vurguladı.

23 Ağustos'ta düzenlenecek konser ve törende ödülünü alacak alan Öcal ise çağdaş müzik için çok iyi bir araştırma ve yaratıcılık gerektiğini söyleyerek, Hindemith Ödülü gibi ödüllerin bu yöndeki çabaları mümkün kıldığını belirtti. Sanatçı, bu ödüle layık görülmekten ve Paul Hindemith gibi bir müzisyenle birlikte anılmaktan büyük mutluluk duyduğunu da belirtti.

Ödüllü besteci

İskenderun doğumlu Mithatcan Öcal, İzmit ve İstanbul'da keman ve kompozisyon eğitimi aldı. Eserleri tanınmış uluslararası festivallerde sergilenen Öcal geçen sene de yine Almanya'dan Ernst von Siemens Vakfı'nın Müzik Destek Ödülü'ne layık görülmüştü.

Hindemith Ödülü, 1990 yılından bu yana Schleswig-Holstein Müzik Festivali kapsamında veriliyor. Hindemith-Vakfı, Rudolf ve Erika Koch Vakfı, Walther ve Käthe Busche Vakfı, Gerhard Trede Vakfı, Franz Wirth Hatırası Vakfı ve Hamburg Kültür Dairesi'nin ortak desteğiyle verilen ve genç, çağdaş müzik bestecilerini desteklemeyi amaçlayan bir ödül. Paul Hindemith kimdir?

Ödül, 1895-1963 yılları arasında yaşayan Alman besteci ve müzik pedagojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Paul Hindemith anısına veriliyor. Hindemith, Hitler rejimi döneminde çalışmalarına yasak getirilmesi üzerine Almanya'yı terk ederek önce İsviçre'ye oradan da ABD'ye göç etti. Eserleri ve çalışmaları ile bütün dünyada tanınan Hanau doğumlu Hindemith, Almanya'ya geri döndükten kısa süre sonra 1963 yılında Frankfurt'ta hayatını kaybetti.

DW/ETO,TY

(c)

Hindemith Ödülü Mithatcan Öcal'ın

Schleswig, İstanbul, Almanya, Müzik, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Dünya Hindemith Ödülü Mithatcan Öcal'ın - Son Dakika Dünya


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