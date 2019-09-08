Hindi elektrik direğinde mahsur kaldı, ekipler kurtardı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde bir hindi, 10 metrelik elektrik direğinde mahsur kaldı,itfaiye ekipleri kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
Bingöl'ün Genç ilçesinde bir hindi, 10 metrelik elektrik direğinde mahsur kaldı,itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatandaşlar, 10 metrelik elektrik direğinde tepesinde bir hindinin mahsur kaldığını gördü.Duyarlı vatandaşlar hindinin akıma kapılmadan kurtarılması için itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan hindiyi zarar görmeden kurtardı.Kurtarılan hindi sahibine teslim edildi. - BİNGÖL
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