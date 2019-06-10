Son Dakika Haberleri: Hindi üretim çiftliğine yıldırım düştü
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Hindi üretim çiftliğine yıldırım düştü

4 saat önce

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliği yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliği yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliği yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay mahalline çok sayıda itfaiye aracı, sağlık görevlileri ve kurtarma ekipleri sevk edildiği ve söndürme çalışmalarına başlandığı bildirildi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:11 Kaynak: İHA
Kütahya, Tavşanlı, 3. Sayfa
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