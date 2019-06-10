Hindi üretim çiftliğine yıldırım düştü
4 saat önce
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliği yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Kütahya
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 08:11 Kaynak: İHA
'nın Tavşanlı
ilçesinde bir hindi üretim çiftliği yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Tavşanlı ilçesinde bir hindi üretim çiftliği yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Olay mahalline çok sayıda itfaiye aracı, sağlık görevlileri ve kurtarma ekipleri sevk edildiği ve söndürme çalışmalarına başlandığı bildirildi. - KÜTAHYA
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