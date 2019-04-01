Hindi Yavruları Yangından Kurtarılamadı
38 dakika önce
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, bir çiftlikte çıkan yangında bin 700 hindi yavrusu telef oldu.
Sakarya
'nın Kaynarca
ilçesinde, bir çiftlikte çıkan yangında bin 700 hindi yavrusu telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Uğurlu
Mahallesi'nde Nihat Kocaman'a ait hindi çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kocaman'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen Nihat Kocaman ve eşi Halide Kocaman'a olay yerinde müdahale etti. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülebilen yangında, beş günlük olduğu öğrenilen bin 700 hindi yavrusu telef oldu. Yavru hindilerin telef olduğunu gören çiftlik sahibi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Bu arada, hindi yavrularının beş gün önce nakledileceği çiftlikte yangın çıkması sonucu Uğurlu Mahallesi'ndeki Nihat Kocaman'a ait çiftliğe getirildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:16 Kaynak: AA
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