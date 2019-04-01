Son Dakika Haberleri: Hindi Yavruları Yangından Kurtarılamadı

Hindi Yavruları Yangından Kurtarılamadı

38 dakika önce

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, bir çiftlikte çıkan yangında bin 700 hindi yavrusu telef oldu.

Hindi Yavruları Yangından Kurtarılamadı, System.String[]
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, bir çiftlikte çıkan yangında bin 700 hindi yavrusu telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Uğurlu Mahallesi'nde Nihat Kocaman'a ait hindi çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kocaman'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen Nihat Kocaman ve eşi Halide Kocaman'a olay yerinde müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülebilen yangında, beş günlük olduğu öğrenilen bin 700 hindi yavrusu telef oldu. Yavru hindilerin telef olduğunu gören çiftlik sahibi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Bu arada, hindi yavrularının beş gün önce nakledileceği çiftlikte yangın çıkması sonucu Uğurlu Mahallesi'ndeki Nihat Kocaman'a ait çiftliğe getirildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 08:16 Kaynak: AA

Kaynarca, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Şirketler Elektrikli Araçlar İçin Batarya Teknolojisi Üretecek AK Parti 9 İlde Yüzde 60'ın Üzerinde Oy Alarak Rekor Kırdı AK Parti Genel Başkan Yardımısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul Açıklaması: 17 Bin 410 Oy Bizim Adayımıza Yazılmalı Son Dakika! Anadolu Ajansı Türkiye'de Sandıkların Yüzde Yüzünü açıkladı: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu 23 Bin 945 Oyla Önde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 20:54:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindi Yavruları Yangından Kurtarılamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]