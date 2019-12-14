Hindisi 'Hamit' arkadaşı gibi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindisi 'Hamit' arkadaşı gibi - Son Dakika

Hindisi 'Hamit' arkadaşı gibi

7 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya işiyle uğraşan Nedim Sevim'in (50) 'Hamit' ismini verdiği hindi ile arasındaki bağ, görenleri şaşırtıyor.

Hindisi 'Hamit' arkadaşı gibi, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya işiyle uğraşan Nedim Sevim'in (50) 'Hamit' ismini verdiği hindi ile arasındaki bağ, görenleri şaşırtıyor.

İnegöl ilçesinin kırsal Tüfekçikonak Mahallesi'nde oturan iş insanı Nedim Sevim (50), 4 yıl önce bir büyüğünün hediye ettiği hindiyi, besleyip, büyüttü. Farklı türden hayvanlar besleyen Sevim ile hindisi arasında, geçen zaman içinde bir bağ oluştu. Boş zamanlarında 'Hamit' ismini verdiği hindisiyle zaman geçiren Nedim Sevim, "Hindim, benim için özel. Aramızda güzel bir bağ var. Çocuklarım gibi ona da ilgi gösteriyorum. Çocuklarımdan bile kıskanıyor. Hatta diğer hayvanlarla ilgilendiğim de bana tavır alıyor" dedi.

YANINDAN AYRILMIYOR

Hindisinin peşinden ayrılmadığını belirten Nedim Sevim, "Köyde yaşıyorum. Arkadaşım, sırdaşım Hamit. Hafta sonları köyde olduğum zaman, peşimden ayrılmıyor. Zaman zaman arabayla tur atıyoruz, geziyoruz. Her sabah işe giderken yola kadar peşimden gelir. Evin bekçiliğini de yapıyor" diye konuştu.

ÇOCUKLARI GİBİ BAKIYOR

4 kız babası Sevim, "Kızlarımdan onu ayırmıyorum. Kızlarım gibi o da bana ilgi gösteriyor. Çocuklarımı bile benden kıskanıyor. Ziyaretime gelenler nasıl evcilleştirdiğimi soruyor. Oysa ben ona sadece sevgimi verdim. Zaman zaman motosikletime bindiğimde önüme geçer, 'gitme' der gibi durur. Komşularımız da onu seviyor" ifadelerini kullandı.


İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 10:50 Kaynak: DHA
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Hindisi 'Hamit' arkadaşı gibi
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