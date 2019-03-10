Son Dakika Haberleri: Hindistan 11 Nisan'da Genel Seçime Gidiyor

Hindistan 11 Nisan'da Genel Seçime Gidiyor

31 dakika önce

Hindistan, Nisan ayında 7 aşamalı genel seçime gidiyor.

Hindistan 11 Nisan'da Genel Seçime Gidiyor, System.String[]
Hindistan, Nisan ayında 7 aşamalı genel seçime gidiyor.

Hindistan Seçim Komisyonu, ülkenin 11 Nisan'dan itibaren 7 aşamalı genel seçime gideceğini açıkladı. Başbakan Narender Modi'nin seçim çalışmalarında Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlikten yarar sağlayacağı tahminleri yapıldı.

Seçim Komisyonu Başkanı Sunil Arora, genel seçimlerde 18 ve 19 yaşına giren 15 milyon yeni seçmenle birlikte 900 milyon seçmenin oy kullanacağını söyledi. - YENİ DELHİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:29 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lider Medipol Başakşehir, Fenerbahçe'yi 2-1 Yendi Fenerbahçe'de Jailson 22 Gün Sonra Sahaya Çıktı!

Tarlasını Sürüp Evine Dönüyordu, Yolda Feci Şekilde Can Verdi Almanya'dan Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı: Tutuklanabilirisiniz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 17:00:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan 11 Nisan'da Genel Seçime Gidiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]