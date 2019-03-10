Hindistan 11 Nisan'da Genel Seçime Gidiyor

Hindistan, Nisan ayında 7 aşamalı genel seçime gidiyor.

Hindistan, Nisan ayında 7 aşamalı genel seçime gidiyor.



Hindistan Seçim Komisyonu, ülkenin 11 Nisan'dan itibaren 7 aşamalı genel seçime gideceğini açıkladı. Başbakan Narender Modi'nin seçim çalışmalarında Pakistan ile Hindistan arasındaki gerginlikten yarar sağlayacağı tahminleri yapıldı.



Seçim Komisyonu Başkanı Sunil Arora, genel seçimlerde 18 ve 19 yaşına giren 15 milyon yeni seçmenle birlikte 900 milyon seçmenin oy kullanacağını söyledi. - YENİ DELHİ

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