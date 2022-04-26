Hindistan 12 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı - Son Dakika
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Hindistan 12 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı

26.04.2022 17:57
Hindistan 12 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı

Hindistan, 12 yaş altındaki çocuklar için iki Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurdu.

Hindistan, 12 yaş altındaki çocuklar için iki Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay verdiğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya yaptığı açıklamada, virüse karşı Hindistan'da biyoteknoloji şirketi Bharat Biotech tarafından üretilen Covaxin ve Corbevax aşılarının 12 yaş altı grubu için acil kullanım izni verildiğini belirtti.

Yetişkinlerin yaklaşık yüzde 80'i tam olarak aşılanan ülkede, nüfusun yüzde 99'dan fazlası en az bir doz aşısını yaptırdı.

Hindistan'da, Kovid-19 aşılarına başlanan Ocak 2021'den bu yana 1,87 milyardan fazla doz uygulandı.

Ülkede, 17 Mart'ta 12-14 yaş aralığındaki çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanmaya başlanmıştı.

Son 24 saatte 2 bin 483 yeni vaka kaydedilen Hindistan'da, salgın nedeniyle 1399 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana ülkede 43 milyon 62 bin 569 vaka ve Kovid-19 kaynaklı 523 bin 622 ölüm kaydedildi.

Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından dünya genelinde en çok ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

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Togo Cumhuriyeti, India, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan 12 yaş altı çocuklar için Kovid-19 aşısının acil kullanımını onayladı - Son Dakika


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