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Hindistan, 15-18 yaş aralığına aşılama kampanyası başlattı - Son Dakika

Hindistan, 15-18 yaş aralığına aşılama kampanyası başlattı

03.01.2022 10:45

Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, ülke çapında 15-18 yaş aralığındakilere Covid-19 aşılama kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, ülke çapında 15-18 yaş aralığındakilere Covid-19 aşılama kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Hindistan Sağlık Bakanı Mandaviya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Başbakan Narendra Modi öncülüğünde bugünden itibaren ülke genelinde 15-18 yaş arasındaki çocuklar için dünyanın en büyük aşı kampanyası başlatıldı. Genç arkadaşlarımı bir an önce aşı olmaya ve dünyanın en büyük aşı kampanyasını daha da güçlendirmeye çağırıyorum' dedi.

HİNDİSTAN'DA SON DURUM

Hindistan'da son 24 saatte 33 bin 750 kişide koronavirüs tespit edilirken, 123 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede salgın boyunca toplam 34 milyon 922 bin 882 vaka tespit edildi, 481 bin 893 kişi de Covid-19'dan yaşamını yitirdi. Ülkede 156 bin 428 aktif vaka bulunuyor.

Hindistan, 15-18 yaş aralığına aşılama kampanyası başlattı
Hindistan, 15-18 yaş aralığına aşılama kampanyası başlattı
Hindistan, 15-18 yaş aralığına aşılama kampanyası başlattı

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Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Başbakan, India, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hindistan, 15-18 yaş aralığına aşılama kampanyası başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan, 15-18 yaş aralığına aşılama kampanyası başlattı - Son Dakika
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