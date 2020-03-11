Hindistan, 15 Nisan'a kadar bazı vizeleri askıya alacak - Son Dakika
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Hindistan, 15 Nisan'a kadar bazı vizeleri askıya alacak

6 saat önce

Hindistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Nisan'a kadar bazı vizeleri askıya alacağını açıkladı.

Hindistan, 15 Nisan'a kadar bazı vizeleri askıya alacak, System.String[]

Hindistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 15 Nisan'a kadar bazı vizeleri askıya alacağını açıkladı.

Hint yetkililer, 13 Mart'tan itibaren diplomatik, resmi ya da çalışma hariç tüm vizelerin askıya alınması kararının, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde olduğunu açıkladı.

Bu arada ülkede 15 Şubat'tan sonra Çin, İtalya, Güney Kore, Fransa, İspanya ve Almanya'yı ziyaret etmiş olanların 14 gün boyunca karantina altına alınacağı belirtildi.

Hindistan'da 62 yeni tip koronavirüs vakası bulunuyor.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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