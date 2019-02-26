Hindistan: 300 Militan Öldürüldü

Hindistan Dışişleri Bakanı Vijay Gokhale, savaş uçaklarının bu sabah Keşmir'in en büyük militan eğitimi kampını bombaladığını ve 300 militanın öldürüldüğünü iddia etti.

Hindistan Dışişleri Bakanı Vijay Gokhale, savaş uçaklarının bu sabah Keşmir'in en büyük militan eğitimi kampını bombaladığını ve 300 militanın öldürüldüğünü iddia etti. Pakistan ise saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığını öne sürdü.



Hindistan Dışişleri Bakanı Vijay Gokhale, Delhi'de yaptığı basın açıklamasında Hindistan savaş uçaklarının, Hindistan 40 güvenlik personelinin ölümüne yol açan saldırganın eğitim aldığı Ceyşul Muhammed kampını bombaladıklarını ileri sürdü. Dışişleri Bakanı Gokhale, bombardımanın, büyük tehlike beklentisine karşı alınması gereken önlem için gerekli olduğunu söyledi. Pakistan, Hindistan savaş uçaklarının Salı sabahı Pakistan topraklarının 4 mil içerisine girip bombalarını bırakmasının ardından geri püskürtüldüğünü, olayda herhangi bir maddi hasar veya can kaybı olmadığını savundu.



Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Muhmut Kureyşi, Başbabakan İmran Han'ın acil toplantı yaptığını söyledi. Pakistan Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Pakistan savaş uçakları, Hindistan savaş uçaklarının Muzaferabat bölgesinde yaptığı sınır ihlaline Pakistan Hava Kuvvetleri anında etkili bir cevap verdi. Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından püskürtülen Hindistan savaş uçaklarının Balakot bölgesinde açık alana attığı bombalar herhangi bir can kaybı ve hasara yol açmadı" dedi. Pakistan Devlet Radyosu ise, Hindistan uçaklarının bombardımanı hakkında "Pakistan halkı Hindistan'ın savaş uçaklarının saldırısından endişe duymasın. Ülkenin savunucuları yapılan herhangi bir yanlış girişime cevap vermeye tam hazırdır" dedi. Pakistan, bombalamadan sonra sökülen ağaçlar ve arazideki tahribatın fotoğraflarını yayımlayarak bombanın açık alana atıldığını göstermeye çalıştı.



(İHA)

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