Son Dakika Haberleri: Hindistan'da 5 Milyondan Fazla Kadın Cinsiyet Eşitliği İçin Sokağa İndi

Hindistan'da 5 Milyondan Fazla Kadın Cinsiyet Eşitliği İçin Sokağa İndi

1 saat önce

Hindistan'da 5 milyondan fazla kadın cinsiyet eşitliği için sokağa indi, yaklaşık 620 km insan zinciri oluşturdu.

Hindistan'da 5 milyondan fazla kadın cinsiyet eşitliği için sokağa indi, yaklaşık 620 km insan zinciri oluşturdu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:46 Kaynak: Youtube

Hindistan, Genel
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