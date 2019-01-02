Hindistan'da 5 Milyondan Fazla Kadın Cinsiyet Eşitliği İçin Sokağa İndi
1 saat önce
Hindistan'da 5 milyondan fazla kadın cinsiyet eşitliği için sokağa indi, yaklaşık 620 km insan zinciri oluşturdu.
Hindistan
'da 5 milyondan fazla kadın cinsiyet eşitliği için sokağa indi, yaklaşık 620 km insan zinciri oluşturdu
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:46 Kaynak: Youtube
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