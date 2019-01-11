Hindistan'da Doğan Minik Su Aygırı Hayvanat Bahçesinde Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu
30 dakika önce
Hindistan'da doğan minik su aygırı hayvanat bahçesinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Hindistan
'da doğan minik su aygırı hayvanat bahçesinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:06 Kaynak: Youtube
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