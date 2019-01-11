Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Doğan Minik Su Aygırı Hayvanat Bahçesinde Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu

Hindistan'da Doğan Minik Su Aygırı Hayvanat Bahçesinde Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu

30 dakika önce

Hindistan'da doğan minik su aygırı hayvanat bahçesinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Hindistan'da doğan minik su aygırı hayvanat bahçesinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:06 Kaynak: Youtube

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