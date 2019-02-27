Hindistan 4 Havalimanını Kapattı
1 saat önce
Hindistan, Pakistan uçaklarının hava sahasına girmesi üzerine 4 havalimanını sivil uçuşlara kapattı.
Hindistan
, Pakistan
uçaklarının hava sahasına girmesi üzerine 4 havalimanını sivil uçuşlara kapattı.
Pakistan savaş uçakları sabah saatlerinde Hindistan hava sahasına girdi. Pakistan Hava Kuvvetleri, Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdü. Hindistan ise gelişmelerin ardından, Pathankot, Leh, Srinagar ve Keşmir'deki havaalanlarını kapattığını açıkladı. Hindistan haber ajansı ANI, Hindistan hava sahasında Pakistan'a ait bir F-16'nın düşürüldüğünü açıkladı.
Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Srinagar şehrinde 14 Şubat
'ta terör saldırısı düzenlenmiş 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları, saldırıdan dolayı Pakistan'ı suçlamış, Pakistan'ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini duyurmuştu. Olayın ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış ve Hindistan dün sabah saatlerinde Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıklamıştı. - KEŞMİR
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:28 Kaynak: İHA
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