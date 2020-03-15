Hindistan 454 vatandaşını İtalya ve İran'dan tahliye etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan 454 vatandaşını İtalya ve İran'dan tahliye etti - Son Dakika

Hindistan 454 vatandaşını İtalya ve İran'dan tahliye etti

6 saat önce

Hindistan, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 454 vatandaşını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle İtalya ve İran'dan tahliye etti.

Hindistan 454 vatandaşını İtalya ve İran'dan tahliye etti, System.String[]

Hindistan, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 454 vatandaşını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle İtalya ve İran'dan tahliye etti.

Hint basınındaki haberlere göre, Milan'dan 218, Tahran'dan 236 Hint vatandaşı tahliye edilerek Hindistan'a getirildi.

Tahliye edilenler, başkent Yeni Delhi'de ve Racastan eyaletinin Jaisalmer şehrinde karantinaya alındı.

Filipinlerin başkenti Manila'da Kovid-19 önlemleri

Filipinler'de ordu ve sahil güvenlik tarafından desteklenen binlerce polis, yoğun nüfuslu başkent Manila'da Kovid-19 salgını nedeniyle önlem almaya başladı.

Salgın sebebiyle 12 milyonun üzerinde nüfusa sahip şehrin tamamında 1 ay sürecek kısıtlamalarda tüm başkent sakinleri işe gitme veya acil ihtiyaçlar dışında evde kalmak zorunda.

Emniyet yetkilileri ve askerler, şehrin girişine denetim noktaları kurarak, termal kameralarla vatandaşları kontrol ediyor. Denetimler sebebiyle oluşan yoğun trafiğe rağmen çok sayıda araç sahibi sabırla kontrollerin yapılmasını bekliyor.

Trafikte bekleyenlerden Teresita Paraon, "Trafik çok ağır ancak sorun değil. Bu bizim kendi iyiliğimiz ve sağlığımız için." ifadesini kullandı.

Kara, hava ve deniz yoluyla Manila'ya ve Manila'dan yapılan yurt içi seyahatler askıya alındı.

Başkent genelinde aralarında konserler, filmler, partiler ve horoz dövüşlerinin bulunduğu büyük toplantılar yasaklandı, eğitime 1 ay ara verildi.

Hindistan, İtalya, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:48 Kaynak: AA
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