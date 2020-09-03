Hindistan'a ait petrol tankeri Sri Lanka açıklarında alev aldı - Son Dakika

Sri Lanka'nın doğu kıyılarında bulunan Hindistan'a ait bir petrol tankerinde yangın çıktı.

Kuveyt'in Mina Al Ahmadi limanından Hindistan'ın Paradip limanına hareket eden New Diamond adlı Hindistan'a ait petrol tankeri, Sri Lanka'nın doğu kıyılarında yanmaya başladı. Sri Lankalı yetkili Ranjith Rajapaksa, kurtarma çalışmalarının başladığını ifade ederek, uçak ve 2 geminin bölgeye gönderildiğini söyledi.

Tankerden petrol sızmasını önlemek için gerekli önlemlerin alındığını kaydeden yetkililer, yangının nedeninin ve yaralı olup olmadığının bilinmediğini dile getirdi. Yetkililer, mürettebatın gemiden ayrılmak istediğini de belirtti. - COLOMBO