Hindistan'a Akıllı Telefon Sevkiyatları Düşerken Xiaomi Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Hindistan'a Akıllı Telefon Sevkiyatları Düşerken Xiaomi Liderliğini Sürdürüyor

10.05.2022 15:17
Hindistan'a Akıllı Telefon Sevkiyatları Düşerken Xiaomi Liderliğini Sürdürüyor

YENİ DELHİ, 10 Mayıs (Xinhua) -- Önde gelen araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hindistan'a akıllı telefon sevkiyatlarının üst üste üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 5 düştüğünü ve satıcı firmaların 2022 yılının ilk çeyreğinde 37 milyon...

YENİ DELHİ, 10 Mayıs (Xinhua) -- Önde gelen araştırma şirketi International Data Corporation (IDC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hindistan'a akıllı telefon sevkiyatlarının üst üste üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 5 düştüğünü ve satıcı firmaların 2022 yılının ilk çeyreğinde 37 milyon adet akıllı telefon sevkiyatı yaptığını söyledi. IDC, "Kovid-19'un üçüncü dalgasının etkisi, özellikle düşük fiyat segmentleri için sıkışık tedarik ve artan son tüketici fiyatlarına yol açan yükselen enflasyon nedeniyle bu yılın açılışı 2021'in ilk çeyreğine kıyasla daha yavaş oldu" dedi.

IDC'nin Dünya Çapında Çeyrek Bazda Cep Telefonu Takip Sistemi'ne göre, Çinli marka Xiaomi, sevkiyatlarının yıllık bazda yüzde 18 düşmesine rağmen liderliğini sürdürdü. Xiaomi, alt markası POCO da dahil olmak üzere yüzde 32'lik bir payla online kanaldaki hakimiyetini sürdürdü. Samsung, 2022'nin ilk çeyreğinde satışlarında yüzde 5'lik bir düşüş yaşanmasına rağmen ikinci sırayı geri aldı. Galaxy S22 serisinin açılış çeyreği için, özellikle çevrimdışı kanalda etkileyici ön rezervasyonlarla güçlü bir talep oluştu. Samsung ayrıca, 5G segmentinde yüzde 29'luk bir payla liderliğini sürdürdü ve Galaxy M32 ve Galaxy A22 modelleri öne çıktı.

IDC, Xiaomi'nin en yüksek satış hacmine ulaşan cep telefonlarının Xiaomi 11i serisi ve Redmi Note 11T olduğunu söyledi. IDC Hindistan Müşteri Cihazları Araştırma Müdürü Upasana Joshi, "5G, 2022'nin ilk çeyreğinde ortalama 375 ABD doları satış fiyatıyla sevkiyatlarınn yüzde 31'ini oluşturuyordu. IDC'nin tahminine göre 2022'nin sonuna kadar 300 doların üzerindeki sevkiyatlar tamamen 5G olacak" dedi. Realme üçüncü sırada yer aldı, ancak ilk beşte bir önceki yıla göre yüzde 46'lık bir büyüme kaydeden tek satıcı firma olmayı başardı.

Bir diğer Çinli marka Vivo ise, bir önceki yıla göre yüzde 17'lik bir sevkiyat düşüşüyle listenin dördüncü sırasında yer aldı. Yeni T serisinin piyasaya sürülmesi ve alt markası iQOO'ya yapılan eklemelerle, çevrimiçi sevkiyatlarının önümüzdeki çeyreklerde hareketlenmesi bekleniyor. Yine bir Çinli marka olan OPPO, yüzde 25 düşüşle listede beşinci sırada yer buldu. IDC Hindistan'da Müşteri Cihazları Araştırma Direktörü Navkendar Singh, "2022 için görünüme baktığımızda, tüketici talebi açısından temkinli olmaya devam ediyoruz. Enflasyonun artması ve akıllı telefon yenileme döngüsünün uzaması nedeniyle IDC, 2022'nin ikinci çeyreğinin de sessiz geçmesini, akıllı telefon arzının kademeli olarak normale dönmesini ve bunun sonucunda 2022'nin ilk yarısının, 2021'in ilk yarısındaki 72 milyon adet sevkiyata kıyasla daha yavaş olmasını bekliyor" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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