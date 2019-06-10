Son Dakika Haberleri: "Hindistan'a Bakış Tagore Resim Yarışması" Ödül Töreni
Son Dakika Kültür Sanat Haber

"Hindistan'a Bakış Tagore Resim Yarışması" Ödül Töreni

1 saat önce

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "Hindistan'a Bakış Tagore Resim Yarışması"nda dereceye girenler, törenle ödüllerini aldı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen "Hindistan'a Bakış Tagore Resim Yarışması"nda dereceye girenler, törenle ödüllerini aldı.
Büyük Tiyatro'da yapılan ödül törenine, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Programda konuşan Büyükelçi Bhattacharyya, ilk kez bu yıl düzenlenen Tagore Resim Yarışması'na Ankara, Antalya, Bursa ve İstanbul'daki 106 okuldan bin 463 öğrencinin katıldığını belirterek yarışmaya ismini veren Hint şair Rabindranath Tagore'nin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın dostu olduğuna dikkati çekti.
Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Bhattacharyya, Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, jüri ve diğer bürokratlara, destek ve katkılarından ötürü teşekkür etti.
Program, Hindistan'dan gelen Bollywood Dans Topluluğu'nun sergilediği performansın ardından dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencileri ile dezavantajlı öğrencilere ödül ve sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 11:10 Kaynak: AA
Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Etkisiz hale getirilen terörist, Merasim Sokak saldırısındaki 29 şehidin faili çıktı! Mansur Yavaş'tan Ankaragücü taraftarına müjde! İYİ Partili Türkkan'dan "Süleyman Soylu" iddiası: "Erdoğan'dan sonrasına hazırlanıyor" şeklinde görüşlere rastlıyorum "Gasp edildim" dedi dilenci çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 00:40:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Hindistan'a Bakış Tagore Resim Yarışması" Ödül Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]