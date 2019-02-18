Hindistan’a mobilya ihracatı 3 yılda 3 kattan fazla arttı
1 saat önce
Türkiye'nin mobilya ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştiren İnegöllü mobilyacılar, iç pazardaki daralmayı ihraç pazarlarında aşmaya çalışıyor.
Türkiye
'nin mobilya ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştiren İnegöllü mobilyacılar, iç pazardaki daralmayı ihraç pazarlarında aşmaya çalışıyor. Son 3 yıldır Hindistan
pazarına yoğunlaşan mobilyacılar, buraya yaptıkları ihracatı 3 yılda 2.9 milyon dolardan 9.5 milyon dolara çıkarmayı başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:55
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