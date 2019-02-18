Son Dakika Haberleri: Hindistan’a mobilya ihracatı 3 yılda 3 kattan fazla arttı

Hindistan’a mobilya ihracatı 3 yılda 3 kattan fazla arttı

1 saat önce

Türkiye'nin mobilya ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştiren İnegöllü mobilyacılar, iç pazardaki daralmayı ihraç pazarlarında aşmaya çalışıyor.

Hindistan’a mobilya ihracatı 3 yılda 3 kattan fazla arttı, System.String[]
Türkiye'nin mobilya ihracatının yüzde 20'sini gerçekleştiren İnegöllü mobilyacılar, iç pazardaki daralmayı ihraç pazarlarında aşmaya çalışıyor. Son 3 yıldır Hindistan pazarına yoğunlaşan mobilyacılar, buraya yaptıkları ihracatı 3 yılda 2.9 milyon dolardan 9.5 milyon dolara çıkarmayı başardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:55 

Türkiye, Hindistan, Ekonomi
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