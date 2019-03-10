Son Dakika Haberleri: Hindistan'a Sığınan Tibetliler Ayaklanmanın 60'ncı Yıldönümünde Çin'i Protesto Etti

Hindistan'a Sığınan Tibetliler Ayaklanmanın 60'ncı Yıldönümünde Çin'i Protesto Etti

42 dakika önce

Çin'in Tibet topraklarını ilhak etmesine karşın Tibetlerinin 1959'daki ayaklanmasının 60'ncı yıldönümünde Hindistan'a sığınan binlerce Tibetli Çin'i protesto etti.

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Çin'in Tibet topraklarını ilhak etmesine karşın Tibetlerinin 1959'daki ayaklanmasının 60'ncı yıldönümünde Hindistan'a sığınan binlerce Tibetli Çin'i protesto etti
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:22 

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Dünya
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