Hindistan'a Sığınan Tibetliler Ayaklanmanın 60'ncı Yıldönümünde Çin'i Protesto Etti
42 dakika önce
Çin'in Tibet topraklarını ilhak etmesine karşın Tibetlerinin 1959'daki ayaklanmasının 60'ncı yıldönümünde Hindistan'a sığınan binlerce Tibetli Çin'i protesto etti.
Çin
'in Tibet topraklarını ilhak etmesine karşın Tibetlerinin 1959'daki ayaklanmasının 60'ncı yıldönümünde Hindistan
'a sığınan binlerce Tibetli Çin'i protesto etti
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:22
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