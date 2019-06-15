Hindistan ABD'den ithal etttiği 28 ürüne ek gümrük vergisi getirdi
2 saat önce
Hindistan, aralarında badem, ceviz ve elma gibi gıda maddelerini de kapsayan ABD'den ithal ettiği 28 ürüne ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Yeni gümrük yasasının 16 Haziran Pazar günü uygulamaya geçeceği açıklandı.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:38
aralarında badem, ceviz ve elma gibi gıda maddelerini de kapsayan ABD'den ithal ettiği 28 ürüne ek gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Yeni gümrük yasasının 16 Haziran günü uygulamaya geçeceği açıklandı.
Hindistan geçen sene haziran ayında ABD'den ithal ettiği birçok ürüne yüzde 120'lere varan ek gümrük tarifesi uygulayacağını duyurmuş, ancak bu kararını iki ülke arası devam eden müzakereler sebebiyle ertelemişti.
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