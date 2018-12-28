Son Dakika Haberleri: Hindistan ABD ve Kanada ile Çelik Tarifelerini Görüşüyor

Hindistan ABD ve Kanada ile Çelik Tarifelerini Görüşüyor

2 saat önce

Hindistan, ABD ile çelik tarifelerinden muafiyet için görüşmelerde bulunduğunu, benzer görüşmelerin Kanada ile de yapılacağını açıkladı.

Hindistan ABD ve Kanada ile Çelik Tarifelerini Görüşüyor, System.String[]
Hindistan, ABD ile çelik tarifelerinden muafiyet için görüşmelerde bulunduğunu, benzer görüşmelerin Kanada ile de yapılacağını açıkladı.

Hindistan Çelik Bakanlığı yetkililerinden Binoy Kumar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile yapmakta olduğu görüşmelerin yanında, Kanada ile de gelecek ay kota ve tarifeler konusuda iyileşme için görüşeceğini söyledi.

Kumar, "Hindistan'da yerli çelik sanayisinin çıkarlarına sahip çıkmak gerekiyor; bu nedenle tarifelerden muafiyet talebinde bulunduk" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:14 Kaynak: DHA

Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Ekonomi
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