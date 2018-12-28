Hindistan ABD ve Kanada ile Çelik Tarifelerini Görüşüyor
2 saat önce
Hindistan, ABD ile çelik tarifelerinden muafiyet için görüşmelerde bulunduğunu, benzer görüşmelerin Kanada ile de yapılacağını açıkladı.
Hindistan
, ABD
ile çelik tarifelerinden muafiyet için görüşmelerde bulunduğunu, benzer görüşmelerin Kanada
ile de yapılacağını açıkladı.
Hindistan Çelik Bakanlığı yetkililerinden Binoy Kumar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile yapmakta olduğu görüşmelerin yanında, Kanada ile de gelecek ay kota ve tarifeler konusuda iyileşme için görüşeceğini söyledi.
Kumar, "Hindistan'da yerli çelik sanayisinin çıkarlarına sahip çıkmak gerekiyor; bu nedenle tarifelerden muafiyet talebinde bulunduk" dedi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:14 Kaynak: DHA
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