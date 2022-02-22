Hindistan, Afganistan'a yaklaşık 2 bin 500 ton buğday gönderdi - Son Dakika
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Hindistan, Afganistan'a yaklaşık 2 bin 500 ton buğday gönderdi

22.02.2022 16:24
Hindistan, Afganistan'a yaklaşık 2 bin 500 ton buğday gönderdi

YENİ Hindistan, Pakistan ile vardığı anlaşmanın ardından Afganistan'a yaklaşık 2 bin 500 ton buğday gönderdi.

YENİ Hindistan, Pakistan ile vardığı anlaşmanın ardından Afganistan'a yaklaşık 2 bin 500 ton buğday gönderdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2 bin 500 tona yakın buğday yüklü tırın Pakistan üzerinden Afganistan'a gönderildiği belirtildi.

Afganistan'ın Yeni Delhi Büyükelçisi Farid Mamundzay, Twitter paylaşımında, 20 milyon Afgan krizle ve gıda güvensizliğiyle karşı karşıyayken Hindistan hükümetinin büyük bir cömertlik gösterdiğini belirtti.

İslamabad yönetimi, geçen hafta Hindistan'a, 50 bin ton buğday yardımı için Pakistan üzerinden transit geçiş izni verildiğini bildirmişti.

Pakistan, Hindistan'ın 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmasının ardından bu ülkeyle ticaretini askıya almıştı ve Hindistan araçlarının Afganistan'a giden kara yolunu kullanmasına izin vermiyordu.

ABD'nin Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesinden hemen önce personelini tahliye eden Yeni Delhi hükümetinin, Kabil'de diplomatik temsilciliği bulunmuyor.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yapılan uluslararası yardımlar sona ermiş, Birleşmiş Milletler kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı uyarısında bulunmuştu.

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Afganistan, Pakistan, Buğday, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Afganistan'a yaklaşık 2 bin 500 ton buğday gönderdi - Son Dakika


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