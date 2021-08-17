Hindistan, Afganistan'daki Büyükelçisini ve Hint elçilik çalışanlarını tahliye etti - Son Dakika

Hindistan, Kabil Büyükelçisi Rudrendra Tandon'u ve Hindistan vatandaşı elçilik çalışanlarını Afganistan'dan geri çektiğini açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mevcut koşullar göz önüne alındığında, Kabil'deki Büyükelçimizin ve Hint elçilik çalışanlarının derhal Hindistan'a geri dönmesine karar verildi." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Tandon ile aralarında diplomatların da bulunduğu yaklaşık 40 Hindistan vatandaşı, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Kabil'den tahliye edildi.

Sözcü Bagchi, yazılı açıklamasında da Afganistan'dan geri dönmek isteyen bazı Hindistan vatandaşlarının bulunduğunu belirterek onlarla temas halinde olunduğunu bildirdi.

Bagchi ayrıca karşılıklı kalkınmaya, eğitime yönelik iş birliği yapılan çok sayıda Afgan'ın da yanında olduklarını belirtti.

Öte yandan, Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'daki mevcut durum göz önüne alınarak vize koşullarının yeniden gözden geçirildiği bildirildi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.