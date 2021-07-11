Hindistan, Afganistan'daki konsolosluk çalışanlarını çekti - Son Dakika

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Afganistan'da Taliban'ın kontrolündeki bölge sayısının artması nedeniyle Kandahar'da bulunan konsolosluk çalışanlarını çekme kararı aldıklarını açıkladı.

Afganistan'da güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürerken, barış süreci belirsizliğini korumaya devam ediyor. Taliban'ın geçtiğimiz ayın sonlarında başlattığı saldırılar sonucu Özbekistan ve Tacikistan sınırında çok sayıda ilçeyi ele geçirerek kontrolü genişletmesi Hindistan'ı endişelendirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi yaptığı açıklamada, Taliban'ın Afganistan'daki kontrol alanını genişletmesi üzerine Kandahar'da bulunan konsolosluk çalışanlarını çekme kararı aldıklarını bildirdi. "Kandahar yakınlarındaki yoğun çatışmalar nedeniyle Hindistanlı personel şimdilik ülkeye geri getirildi. Hindistan, Afganistan'daki durumu yakından izliyor" diyen Bagchi, Hindistan'ın Kandahar Başkonsolosluğu'nun kapatılmadığını, geçici olarak yerel personelin yönetimine bırakıldığını söyledi.

Hint medyasına yansıyan haberlere göre, Afganistan'da çatışmaların artması nedeniyle Kandahar'daki konsolosluktan yaklaşık 50 diplomat ile memur geri çekildi. Konsolosluk çalışanlarının Hava Kuvvetleri'ne ait uçakla dün başkent Yeni Delhi'ye getirildiği aktarıldı. - KANDAHAR