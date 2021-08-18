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Hindistan Afganistan'daki tüm diplomatlarını tahliye etti - Son Dakika

Hindistan Afganistan'daki tüm diplomatlarını tahliye etti

18.08.2021 12:26
Hindistan Afganistan'daki tüm diplomatlarını tahliye etti, System.String[]

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kabil Büyükelçisi Rudrendra Tandon ve tüm diplomatların ülkeden tahliye edildiği belirtildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kabil Büyükelçisi Rudrendra Tandon ve tüm diplomatların ülkeden tahliye edildiği belirtildi.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü hızlı bir şekilde ele geçirmesi, dünya çapında güvenlik endişelerine yol açtı. Kabil'in düşmesinin ardından ülkeler diplomatlarını ve vatandaşlarını acil olarak tahliye ederek 20 yıllık çalışma ve yatırımlarını geride bırakıyor. Hindistan Taliban'ın idareyi ele geçirmesinin ardından vatandaşlarını tahliye eden ilk ülkelerden biri oldu. Hindistan'ın Kabil Büyükelçisi Rudrendra Tandon ve diplomatların bulunduğu askeri uçak, başkent Yeni Delhi yakınlarındaki Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait Hindon hava üssüne indi. Diplomatların tahliyesiyle Hindistan'ın Afganistan'daki diplomatik varlığı geçici olarak sona ermiş oldu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan diplomatların yanı sıra yetkililer, güvenlik personeli ve mahsur kalan Hindistan vatandaşları da dahil olmak üzere yaklaşık 150 kişinin tahliye edildiği açıklandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishanka yaptığı açıklamada, tahliye sürecinin zor ve karmaşık olduğunu söyledi. Hint Büyükelçi Rudrendra Tandon ise "Güvenli bir şekilde ülkeme döndüğüm için mutluyum" dedi. Tandon, hala Afganistan'da mahsur kalan Hindistan vatandaşlarının bulunduğunu ve kalan vatandaşların ticari uçuşlar yeniden başladıktan sonra tahliye edileceklerini söyledi.

Ülkelerin tahliye işlemleri devam ederken yüzlerce Afgan da ülkeden kaçmak için çabalarını sürdürüyor. Taliban ise yaptığı açıklamalarda, kimseden intikam almayacaklarını belirterek halka korkmamaları ve ülkeyi terk etmemeleri çağrısında bulunuyor. Ancak bir önceki Taliban döneminde yaşananlar, Afgan halkının endişelerin dinmesine engel oluyor.

TALİBAN'IN ZAFERİ GÜNEY ASYA'DAKİ BARIŞI ETKİLEYEBİLİR

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid dün düzenlediği basın toplantısında, Taliban'ın Pakistan, Rusya ve Çin ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek, "Ancak müttefikimiz yok ve herhangi bir bloğun parçası değiliz" ifadesini kullanmıştı. Taliban'ın zaferinin Güney Asya'da jeopolitik açıdan değişikliğe neden olması bekleniyor. Bu durum Pakistan ve Çin ile ilişkileri gergin olan Hindistan açısından zorlu bir sürecin başlangıcı olarak görülüyor.

Hindistan'ın eski Afganistan ve Suriye büyükelçisi Gautam Mukhopadhaya, bu jeopolitik yeni gelişmelerin bölgede işleri alt üst edebileceğini söyledi.

Hindistan'ın, Taliban hükümetini tanıma kararında Moskova ve Pekin'in tutumunun etkili olması bekleniyor. Pakistan'ın ise 1999'da olduğu gibi Taliban hükümetini yeniden tanıyacağına kesin gözüyle bakılıyor.

-İHA-

Hindistan Afganistan'daki tüm diplomatlarını tahliye etti
Hindistan Afganistan'daki tüm diplomatlarını tahliye etti
Hindistan Afganistan'daki tüm diplomatlarını tahliye etti
Hindistan Afganistan'daki tüm diplomatlarını tahliye etti
Hindistan Afganistan'daki tüm diplomatlarını tahliye etti
Hindistan Afganistan'daki tüm diplomatlarını tahliye etti
Hindistan Afganistan'daki tüm diplomatlarını tahliye etti
Hindistan Afganistan'daki tüm diplomatlarını tahliye etti
Hindistan Afganistan'daki tüm diplomatlarını tahliye etti

Afganistan, Taliban, Kabil, India, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hindistan Afganistan'daki tüm diplomatlarını tahliye etti - Son Dakika


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