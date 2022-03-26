Hindistan alıkoyduğu 6 Pakistanlı balıkçıyı serbest bıraktı - Son Dakika
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Hindistan alıkoyduğu 6 Pakistanlı balıkçıyı serbest bıraktı

26.03.2022 14:19
Hindistan alıkoyduğu 6 Pakistanlı balıkçıyı serbest bıraktı

Hindistan, kara sularına girdiği gerekçesiyle alıkoyduğu 6 Pakistanlı balıkçıyı serbest bıraktı.

Hindistan, kara sularına girdiği gerekçesiyle alıkoyduğu 6 Pakistanlı balıkçıyı serbest bıraktı.

Ülke basınındaki habere göre, yetkililer, Pakistanlı balıkçıları Wagah sınır geçiş noktası üzerinden Pakistan makamlarına teslim etti.

Pakistan hapishanelerinde Hint balıkçı sayısı 588 iken Hindistan hapishanelerinde 620 Pakistanlı balıkçının tutulduğu belirtiliyor.

Pakistan da 23 Ocak'ta aynı gerekçeyle alıkoyduğu 20 Hint balıkçıyı serbest bırakmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan alıkoyduğu 6 Pakistanlı balıkçıyı serbest bıraktı - Son Dakika


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