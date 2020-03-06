Hindistan Ankara Maslahatgüzarı Delhi'deki sokak olaylarına ilişkin İHA'ya konuştu - Son Dakika

Hindistan Ankara Maslahatgüzarı Vanaja K Thekkat, başkent Yeni Delhi'de Hint milliyetçisi grupların, Müslümanları hedef alan saldırılarına yönelik yaşanan sokak olaylarına ilişkin, "Bu bizim iç meselemiz, üçüncü şahısların ya da dışarından başka ülkelerin yorum yapması doğru olmaz bizim iç meselemizle ilgili" dedi.



Son aylarda Hindistan'da Hint milliyetçisi grupların, başkent Yeni Delhi'de Müslümanları hedef alan saldırıları ve 20'ye yakın insanın öldüğü sokak olaylarına yönelik, Hindistan Ankara Maslahatgüzarı Vanaja K Thekkat İHA muhabirinin sorusunu yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda Yeni Delhi'de camiler, işyerleri ve evler tahrip edilmiş ve kentin Ashok Vihar bölgesinde, bir grup Hint milliyetçisinin, caminin minaresindeki hilali sökmeye çalıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansımıştı. Irkçı saldırılar sonrası bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hindistan'da şu an durumun kontrol alındığı ifade ediliyor ancak tansiyonun bazı bölgelerde halen düşmediği belirtiliyor.



Hindoloji Günü etkinliği



Hindistan Ankara Maslahatgüzar Vanaja K Thekkat, 1975'den bu yana Uluslararası Hindoloji Günü çerçevesinde Büyükelçilikte düzenlenen programda açıklamalarda bulundu. Maslahatgüzarı Vanaja K Thekkat, "Bu Uluslararası Hindoloji Günü dünyanın her yerinde ve Hindistan'da kutlanmakta. Bu günde şiirler ve bir takım Hintçe metinler okunuyor. Hindi dili 258 milyon kişi tarafından dünya üzerinde konuşulmakta. Hindoloji dilini yaymak için bu günü kutluyoruz" dedi.



"Hindistan'ın içişlerine üçüncü şahısların ve ülkelerin karışması doğru değil"



Programdan sonra İHA muhabirinin sorularını da yanıtlayan Maslahatgüzar Vanaja K Thekkat başkent Delhi'de yaşanan sokak olaylarına ilişkin yöneltilen soruya, "Konuyla ilgili yorum yapmak istemem. Biz demokratik bir ülkeyiz, her bireyin kendisini ifade etme hakkı var. Her şey kontrol altında ve yolunda. Demokratik ülkelerde bu tür olayların ve gösterilerin olması ya da bir bireyin fikrini beyan etmesinden doğal bir şey olamaz. Bu bizim iç meselemiz üçüncü şahısların ya da dışarından başka ülkelerin yorum yapması doğru olmaz" cevabını verdi. - ANKARA