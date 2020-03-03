Hindistan, Ankara'ya yeni büyükelçisini atadı - Son Dakika
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Hindistan, Ankara'ya yeni büyükelçisini atadı

6 saat önce

YENİ Hindistan, Sanjay Kumar Panda'nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atandığını bildirdi.

Hindistan, Ankara'ya yeni büyükelçisini atadı, System.String[]

YENİ Hindistan, Sanjay Kumar Panda'nın yeni Ankara Büyükelçisi olarak atandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bir kariyer diplomatı olan ve halihazırda ülkesini ABD'nin San Francisco şehrinde başkonsolos olarak temsil eden Panda'nın, kısa sürede Ankara'da atandığı görevine başlamasının beklendiği belirtildi.

Görev süresi ocakta dolan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'nın yerine atanan ve ilk kez büyükelçilik görevi alan Panda, daha önce Belçika, Fransa, Malezya, Japonya, Ürdün ve Seyşeller'de çeşitli diplomatik görevlerde bulunmuştu.

Panda, Hindistan Dışişleri Bakanlığında Hint Okyanusu Bölge Bölümü Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:46 Kaynak: AA
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