Hindistan, Arakanlı Müslüman mülteciler için Cammu Keşmir'de geri gönderme merkezi kurdu - Son Dakika

Hindistan, Arakanlı Müslüman mülteciler için Cammu Keşmir'de geri gönderme merkezi kurdu

07.03.2021 17:31
Hindistan, Arakanlı Müslüman mülteciler için Cammu Keşmir'de geri gönderme merkezi kurdu, System.String[]

Hindistan'ın, Cammu Keşmir'deki eski bir hapishaneyi geri gönderme merkezine çevirerek, bölgedeki en az 168 Arakanlı Müslüman (Rohingya) mülteciyi buraya gönderdiği bildirildi.

Hindistan'ın, Cammu Keşmir'deki eski bir hapishaneyi geri gönderme merkezine çevirerek, bölgedeki en az 168 Arakanlı Müslüman (Rohingya) mülteciyi buraya gönderdiği bildirildi.

Başmüfettiş Mukesh Singh, yaptığı açıklamada, Cammu Keşmir İçişleri Bakanlığının talebi üzerine bölgede yaşayan binlerce Arakanlı mültecinin sınır dışı edilmesi için kurulan geri gönderme merkezine en az 168 Arakanlıyı gönderdiklerini belirtti.

Son birkaç yılda yaklaşık 5 bin Arakanlının bölgeye sığındığını belirten Singh, "Hepsi yasa dışı şekilde burada yaşıyor ve biz artık onların kayıtlarını almaya başladık. Bu süreç tamamlandıktan sonra ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edilecekler." dedi.

Mültecilerden Hatice isimli Arakanlı bir kadın basına yaptığı açıklamada, Hint yetkililerin oğlunu 6 Mart'ta götürdüğünü ve onu nerede tuttuklarını bilmediğini ileri sürdü.

Ülkede yetkililer, yüzlerce Arakanlıyı 6 Mart'ta bölgedeki bir stadyuma çağırarak kişisel ve biyometrik bilgilerini almış ve bu kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulamıştı.

Yaklaşık 40 bin Arakanlının Hindistan'ın çeşitli bölgelerine sığındığı ifade edilirken, bunlardan 15 bininin ise Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (BMMYK) kayıtlı olduğu biliniyor.

BMMYK Myanmarlı mültecilerin yaklaşık yarısına mülteci kartı vermiş olsa da Hindistan, mültecilerin statülerini tanımıyor.

Myanmar ordusunun 25 Ağustos 2017'deki baskılarının ardından Batı Arakan eyaletinden kaçan yüz binlerce Arakanlı, Hindistan'a sığınmıştı.

Arakanlı mültecilerden birçoğunun, ülkenin güneydeki Haydarabad şehri, kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaleti ve başkent Yeni Delhi de dahil olmak üzere ülkede Müslüman nüfusunun yoğun olduğu bölgelere yerleştiği belirtiliyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Birleşmiş Milletler, Müslüman, Arakan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, Arakanlı Müslüman mülteciler için Cammu Keşmir'de geri gönderme merkezi kurdu - Son Dakika


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