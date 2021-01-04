Hindistan aşı ihracını durdurdu! Birçok ülkeye aşının ulaşması bahar aylarını bulabilir - Son Dakika

Hindistan aşı ihracını durdurdu! Birçok ülkeye aşının ulaşması bahar aylarını bulabilir

04.01.2021 07:31

Hindistan, kullanımına onay verdiği Oxford/AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs aşısını üreten Hindistan Serum Enstitüsünün, başka ülkelere aşı ihracını ve özel sektör aracılığıyla aşı satmasını geçici süreyle yasakladı. Dünyanın en büyük aşı üreticisine getirilen bu yasak, gelişmekte olan ülkelere aşının ulaşmasını epey geciktirecek.

Şirket Üst Yöneticisi Adar Poonawalla, AP'ye yaptığı açıklamada, hükümetin aşının kullanımına, " Hindistan'daki kırılgan toplum kesimlerinin korunduğundan emin olana dek ihracat yapılmaması koşuluyla" onay verdiğini belirtti.

Diğer yandan aşının piyasaya sürülmesinin de yasaklandığına dikkati çeken Poonawalla, "Şu anda yalnızca Hindistan hükümetine aşı verebiliyoruz." ifadesini kullandı.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİ ETKİLEYECEK

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan şirkete getirilen kısıtlama, gelişmekte olan ülkelere aşı sağlanmasını geciktirebilir.

1 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETİMİ PLANLANIYORDU

Hindistan Serum Enstitüsü, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) öncülük ettiği Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ihtiyaç duyan yoksul ülkelere verilmek üzere 1 milyar doz aşı üretmeyi planlıyordu.

AŞILARIN ULAŞMASI BAHARI BULABİLİR

Şirketin COVAX'a teslim edilmek üzere Oxford/AstraZeneca aşısı ve henüz onaylanmayan ABD'li Novavax şirketinin geliştirdiği aşıdan 100'er milyon doz üretmek üzere sözleşme imzaladığına dikkati çeken Poonawalla, söz konusu sözleşmeye ek olarak 300 ila 400 milyon doz üretilmesi için görüşmeler yürütüldüğünü, ayrıca yıl sonuna kadar COVAX'a 200 ila 300 milyon doz daha aşı sağlamasının planlandığını aktardı.

İhracat yasağı nedeniyle, söz konusu ülkelere ilk aşıların ulaşmasının baharı bulabileceği öngörülüyor.

Hindistan aşı ihracını durdurdu! Birçok ülkeye aşının ulaşması bahar aylarını bulabilir

Hindistan, İhracat, toplum, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Hindistan aşı ihracını durdurdu! Birçok ülkeye aşının ulaşması bahar aylarını bulabilir - Son Dakika Dünya


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