Hindistan Avustralya ile ilişkileri geliştirmek istiyor

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Avustralya ile Hindistan arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Jaishankar, Avustralya'ya ziyaretinin ilk ayağında Canberra'da, mevkidaşı Penny Wong ve üst düzey yetkililerle temaslarda bulundu.

ABC'ye verdiği röportajda Jaishankar, nisan ayında iki ülke arasında imzalanan Avustralya-Hindistan Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Anlaşması'nın (AI ECTA) ekonomik iş birliğine katkı sağlayacağını dile getirdi.

On yılı aşkın süredir müzakereleri yapılan ve nisan ayında üzerinde uzlaşıya varılan geçici ticaret anlaşmasının iki ülke için "uygun" şartları sağladığını belirten Bakan Jaishankar, "İki taraf için de konforlu bir iniş noktası bulduk. Benim beklentim, ekonomik bağların büyüdüğünü görmenizdir." ifadelerini kullandı.

Yerel hassasiyetler nedeniyle her iki ülkede de bazı sektörler anlaşma dışında tutulmuş, Avustralyalı süt ve nohut üreticileri Hindistan pazarına daha iyi erişim imkanı sağlamadığı için anlaşmayı eleştirmişti.

Anlaşma ile iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 yıl içinde yaklaşık iki kat artarak yaklaşık 50 milyar dolara çıkması hedeflenmişti.

Hindistan, Avustralya'nın nükleer denizaltı geliştirme planından memnun

Canberra ve Yeni Delhi'nin Asya Pasifik'teki stratejik birlikteliği, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu "QUAD" kurulması ve ortak askeri tatbikatların yelpazesinin genişlemesiyle güvenlik alanında derinleşti.

Hindistan'ın Avustralya'yı "ciddi, profesyonel ve rahat bir ortak" olarak gördüğünü belirten Bakan Jaishankar, Avustralya'nın nükleer güçlü denizaltı geliştirme planına yönelik eleştirilere değindi.

Hint Bakan, Çin'in, Nükleer Silahların Yayılmasını Önlenme Antlaşması'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Avustralya'nın nükleer güçlü denizaltı geliştirme planına karşı çıkması ve konuyu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) taşıması hususunda Avustralya'yı destekleyici ifadeler kullandı.

Bakan Jaishankar, Çin'in, "nükleer silahların yayılma riskini artıran" Avustralya'yı "görmezden gelmekle" suçladığı IAEA'nın, meseleye yaklaşımını desteklediklerini kaydetti.

Çin'in, Avustralya aleyhine IAEA'ye sunduğu karar taslağına karşı Hindistan'ın oynadığı role dikkati çeken Jaishankar, "Bence Hindistan gibi bir ülke, görüşlerini bildirdiğinde, kendini beğenmiş görünmesini istemem ama bence başkaları bizi dinliyor ve söylediklerimizi çok ciddiye alıyor." yorumunu yaptı.

Avustralya, ABD ve İngiltere geçen yıl yayımladıkları ortak bildiriyle Avustralya Kraliyet Donanması'nın nükleer enerjili denizaltılar edinmesini sağlamak için "AUKUS" adlı yeni bir güvenlik ortaklığı başlattıklarını duyurmuştu.

Hindistan Pasifik'teki diplomatik varlığını güçlendirmek istiyor

Bakan Jaishankar ülkesinin, QUAD ittifakı ve geçen yıl imzalanan AUKUS ile ABD'nin Çin'e karşı güç dengesi oluşturmak istediği Asya Pasifik'te, diplomatik varlığını artırmak istediğini söyledi.

Giderek artan sayıda Pasifik ada ülkesinin Yeni Delhi'de diplomatik temsilcilik açmak için harekete geçtiğini belirten Jaishankar, bu sayede Hindistan'ın da bölge ile diplomatik ilişkiler geliştirmesinin yolunun açılacağını aktardı.

Öte yandan Jaishankar, "Küresel güneyin özellikle savunmasız bir parçası" olarak nitelediği ada ülkelerine Kovid-19 salgını sürecinde tıbbi ve finansal destek sağladıklarını ve bunun "ahlaki bir görev olduğuna" inandığını ifade etti.

Asya Pasifik'te Çin'e karşı ittifak yapan iki ülkenin Rusya'ya karşı tutumları farklı

QUAD üyesi olan iki ülke bölgede Çin'e karşı ittifak halinde olsa da Hindistan, Ukrayna'ya savaş açan Rusya karşısında Avustralya gibi kesin bir çizgi benimsemiyor.

Askeri teçhizat konusunda Rusya'ya bağımlı olan Hindistan'ın, Birleşmiş Milletler'in Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'yı kınamaya yönelik kararında çekimser oy kullandığı biliniyor.

Öte yandan, Avustralya NATO dışında Ukrayna'ya askeri destek sağlayan ülkelerin başında yer alıyor.