Hindistan Ay'a inmekte kararlı: Üçüncü girişim için düğmeye basıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan Ay'a inmekte kararlı: Üçüncü girişim için düğmeye basıldı - Son Dakika Dünya

Hindistan Ay'a inmekte kararlı: Üçüncü girişim için düğmeye basıldı

6 saat önce

Hindistan geçtiğimiz yıl Ay'a gönderdiği insansız hava aracıyla irtibatın kopması ve görevin başarısız olmasının ardından yeni misyon için düğmeye bastı. Hindistan Uzay Araştırmaları Direktörü Kailasavadivoo Sivan, üçüncü kez Ay misyonu için uzaya araç göndereceklerini duyurdu.

Hindistan Ay'a inmekte kararlı: Üçüncü girişim için düğmeye basıldı, System.String[]

Hindistan geçtiğimiz yıl Ay'a gönderdiği insansız hava aracıyla irtibatın kopması ve görevin başarısız olmasının ardından yeni misyon için düğmeye bastı.


Hindistan Uzay Araştırmaları Direktörü Kailasavadivoo Sivan, üçüncü kez Ay misyonu için uzaya araç göndereceklerini duyurdu.

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Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:37 
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