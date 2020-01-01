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Hindistan Ay'a inmekte kararlı: Üçüncü girişim için düğmeye basıldı
6 saat önce
Hindistan geçtiğimiz yıl Ay'a gönderdiği insansız hava aracıyla irtibatın kopması ve görevin başarısız olmasının ardından yeni misyon için düğmeye bastı. Hindistan Uzay Araştırmaları Direktörü Kailasavadivoo Sivan, üçüncü kez Ay misyonu için uzaya araç göndereceklerini duyurdu.
Hindistan geçtiğimiz yıl Ay'a gönderdiği insansız hava aracıyla irtibatın kopması ve görevin başarısız olmasının ardından yeni misyon için düğmeye bastı.
Hindistan Uzay Araştırmaları Direktörü Kailasavadivoo Sivan, üçüncü kez Ay misyonu için uzaya araç göndereceklerini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 08:37
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