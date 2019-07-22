Hindistan, Ay'da su arayacak uzay aracını fırlattı
44 dakika önce
Hindistan, Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak uzay keşif aracı gönderdi.
Chandrayaan-2 adlı uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yaparak, güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak
Hindistan
, Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak keşif aracını başarılı şekilde fırlattı.
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), geçen hafta başında teknik aksaklık nedeniyle uzaya gönderilmesi ertelenen Chandrayaan-2'nin fırlatılma işleminin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:22
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