Son Dakika Haberleri: Hindistan, Ay'da su arayacak uzay aracını fırlattı
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Hindistan, Ay'da su arayacak uzay aracını fırlattı

44 dakika önce

Hindistan, Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak uzay keşif aracı gönderdi. Chandrayaan-2 adlı uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yaparak, güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak

Hindistan, Ay'da su arayacak uzay aracını fırlattı, System.String[]
Hindistan, Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak keşif aracını başarılı şekilde fırlattı.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), geçen hafta başında teknik aksaklık nedeniyle uzaya gönderilmesi ertelenen Chandrayaan-2'nin fırlatılma işleminin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu.
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Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:22 
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