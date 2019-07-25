Hindistan, Ay'da su arayacak uzay aracını fırlattı
8 dakika önce
Hindistan, Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak uzay keşif aracı gönderdi.
Hindistan
, Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak uzay keşif aracı gönderdi.
Chandrayaan-2 adlı uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yaparak, güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:47
Karın ağrısıyla doktora giden Hintli kadının midesinden aksesuar, bozuk para ve kol saati çıktı Türkiye 1 yılda 555 milyar TL kaynağını israf ediyor Trenin geldiğini son anda fark eden yaşlı çiftçi, raylara yatarak hayatta kaldı Rafet El Roman'ın kızları Su ve Şevval tatil pozlarıyla olay oldu