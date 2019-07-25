Son Dakika Haberleri: Hindistan, Ay'da su arayacak uzay aracını fırlattı
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Hindistan, Ay'da su arayacak uzay aracını fırlattı

8 dakika önce

Hindistan, Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak uzay keşif aracı gönderdi.

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Hindistan, Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak uzay keşif aracı gönderdi.
Chandrayaan-2 adlı uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yaparak, güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak
Hindistan, Ay'da su arayacak uzay aracını fırlattı
Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:47 
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