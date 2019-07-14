Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak
2 saat önce
Hindistan, keşif uydusu ve gezginci araç modüllerini içeren "Chandrayaan-2" uzay aracını Ay'a fırlatacak. Gezginci robotik araç Pragyan, Ay'ın güney kutup bölgesinde ilk kez su arayacak
Hindistan
, Chandrayaan (Ay Gemisi) uzay görevi kapsamında Ay'a göndereceği araçla Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak.
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), "Chandrayaan-2" adlı uzay aracının, ayın karanlık bölgesinde kalan güney kutbunda ilk defa su arayacaklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:52
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