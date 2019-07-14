Son Dakika Haberleri: Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak
Son Dakika Dünya Haber

Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak

2 saat önce

Hindistan, keşif uydusu ve gezginci araç modüllerini içeren "Chandrayaan-2" uzay aracını Ay'a fırlatacak. Gezginci robotik araç Pragyan, Ay'ın güney kutup bölgesinde ilk kez su arayacak

Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak, System.String[]
Hindistan, Chandrayaan (Ay Gemisi) uzay görevi kapsamında Ay'a göndereceği araçla Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), "Chandrayaan-2" adlı uzay aracının, ayın karanlık bölgesinde kalan güney kutbunda ilk defa su arayacaklarını açıkladı.
Euronews.com'da Görüntüle
Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmirli iş insanı uyardı: Çeşme'deki batık faciaya neden olabilir Sosyal medya fenomeni Emily Hartridge, trafik kazasında hayatını kaybetti Ukrayna'da televizyon kanalına yapılan bombalı saldırının görüntüleri paylaşıldı ABD'de Barry Kasırgası! On binlerce kişi elektriksiz kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:15:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]