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Hindistan baharın gelişini Covid-19'a rağmen büyük bir coşkuyla kutladı
6 saat önce
Hindistan, Başbakan Narendra Modi'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şenliklerden uzak durma çağrısına rağmen büyük bir coşkuyla baharın gelişini kutladı.
Hindistan, Başbakan Narendra Modi'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şenliklerden uzak durma çağrısına rağmen büyük bir coşkuyla baharın gelişini kutladı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:51
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