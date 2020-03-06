Hindistan baharın gelişini Covid-19'a rağmen büyük bir coşkuyla kutladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan baharın gelişini Covid-19'a rağmen büyük bir coşkuyla kutladı - Son Dakika Dünya

Hindistan baharın gelişini Covid-19'a rağmen büyük bir coşkuyla kutladı

6 saat önce

Hindistan, Başbakan Narendra Modi'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şenliklerden uzak durma çağrısına rağmen büyük bir coşkuyla baharın gelişini kutladı.

Hindistan, Başbakan Narendra Modi'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şenliklerden uzak durma çağrısına rağmen büyük bir coşkuyla baharın gelişini kutladı.View on euronews

Hindistan baharın gelişini Covid-19'a rağmen büyük bir coşkuyla kutladı

Narendra Modi, Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:51 
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