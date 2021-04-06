Hindistan, Bangladeş'in bağımsızlık yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen askeri tatbikata katılıyor - Son Dakika

Hindistan'ın Bangladeş'te 4 ülkenin yer aldığı uluslararası askeri tatbikata katıldığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Bangladeş'in bağımsızlığının 70. ve ülkenin kurucu lideri Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın doğumunun 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen askeri tatbikata Hindistan'ın yanı sıra Sri Lanka ve Butan Krallığı'ndan askerler davet edildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan ordusunun Dogra Alayı'ndan subay, astsubay ve erlerden oluşan 30 personelin, "Shantir Ogroshena" (Barışın savunucusu) adı verilen tatbikatta yer alacağı belirtildi.

Açıklamada, "ABD, İngiltere, Türkiye, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Singapur'dan askeri yetkililerin tatbikatta gözlemci olarak bulunacağı" kaydedildi.

Bangladeş'in 1971'de Mucibir Rahman liderliğinde Pakistan'dan bağımsızlığını kazanmasının yıl dönümünün anılması amacıyla düzenlenen tatbikat, 12 Nisan'a kadar sürecek. Bu yıl, ayrıca Bangladeş'in kurucusu Mucibir Rahman'ın 100. doğum yılı olarak da kutlanıyor.

Bangladeş, 1971'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından, 9 ay süren bir savaş sonunda, Hindistan'ın desteğiyle Pakistan ordusunu mağlup ederek bağımsızlığına kavuşmuştu.