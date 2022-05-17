Hindistan Başbakanı: 5g, Gelecek 15 Yıl İçinde Ekonomiye 450 Milyar Doları Katkıda Bulunacak - Son Dakika
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Hindistan Başbakanı: 5g, Gelecek 15 Yıl İçinde Ekonomiye 450 Milyar Doları Katkıda Bulunacak

17.05.2022 22:28
Hindistan Başbakanı: 5g, Gelecek 15 Yıl İçinde Ekonomiye 450 Milyar Doları Katkıda Bulunacak

YENİ DELHİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Başbakanı Narendra Modi Salı günü yaptığı açıklamada, 5G hizmetlerinin hızlı şekilde kullanıma sunulması yönünde çağrıda bulunarak, bunun gelecek 15 yıl içinde Hindistan ekonomisine 450 milyar ABD doları katkıda bulunacağını belirtti.

YENİ DELHİ, 17 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan Başbakanı Narendra Modi Salı günü yaptığı açıklamada, 5G hizmetlerinin hızlı şekilde kullanıma sunulması yönünde çağrıda bulunarak, bunun gelecek 15 yıl içinde Hindistan ekonomisine 450 milyar ABD doları katkıda bulunacağını belirtti. Hindistan Telekom Düzenleme Kurumu'nun (TRAI) gümüş yıldönümü kutlamalarında konuşan Modi, "Önümüzdeki on beş yıl içinde, 5G'nin Hindistan ekonomisine 450 milyar ABD doları katkıda bulunacağı tahmin ediliyor" dedi.

Modi, "5G, yalnızca internet hızını artırmakla kalmayacak, kalkınma ve istihdam yaratma hızını da artıracak. Bu yüzden, 5G hizmetlerinin hızlı şekilde kullanıma sunulması için hükümet ve sanayinin ortak çabalarına ihtiyaç var" diye konuştu. Başbakan, ülkenin 2020'lerin sonuna kadar 6G hizmetini başlatmaya hazır olması ve kullanıma sunulması için de bir görev gücü kurulması gerektiğini söyledi. Modi, "Telekom sektörü ve 5G teknolojisindeki çabalarımız ve startuplarımız tamamen hazır olmalı ve küresel şampiyonlar olarak ortaya çıkmalı" dedi. Başbakan Modi, bağlantılılığın 21. yüzyılda Hindistan'daki ilerlemenin hızını belirleyeceğini vurguladı. "Bu nedenle de bağlantılılığın her seviyede modernize edilmesi gerekiyor" diyen Modi, "5G teknolojisi aynı zamanda ülke yönetiminde de olumlu değişiklik yaparken, yaşam ve ticaret yapma kolaylığı da getirecek. Bu, tarım, sağlık, eğitim, altyapı ve lojistik gibi her sektörde büyümeyi hızlandıracak" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Hindistan Başbakanı: 5g, Gelecek 15 Yıl İçinde Ekonomiye 450 Milyar Doları Katkıda Bulunacak - Son Dakika
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