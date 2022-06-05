Hindistan Başbakanı Karbon Emisyonları İçin Batı'yı Suçladı - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan Başbakanı Karbon Emisyonları İçin Batı'yı Suçladı

05.06.2022 18:24
Hindistan Başbakanı Karbon Emisyonları İçin Batı'yı Suçladı

YENİ DELHİ, 5 Haziran (Xinhua) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pazar günü yaptığı açıklamada geniş ölçekli karbon emisyonlarından gelişmiş ülkeleri sorumlu tuttu.

YENİ DELHİ, 5 Haziran (Xinhua) - Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pazar günü yaptığı açıklamada geniş ölçekli karbon emisyonlarından gelişmiş ülkeleri sorumlu tuttu. Dünya Çevre Günü'yle ilgili bir konuşma yapan Modi, "Hindistan, iklim değişikliğindeki rolü önemsiz olsa da bu çabayı gösteriyor" dedi. Başbakan, "Dünyanın büyük modern ülkeleri sadece dünyanın kaynaklarını giderek daha fazla sömürmekle kalmıyor, en büyük karbon emisyonu da onlardan kaynaklanıyor" diye konuştu. Dünyada kişi başı karbon ayak izi yılda ortalama yaklaşık dört tonken Hindistan'da ise kişi başına yılda yaklaşık 0,5 ton olduğunu söyleyen Modi, ülkesinin çevre koruma çabalarının birçok cephesi olduğunu ifade etti. Hindistan'ın 2070 yılına kadar net-sıfır emisyona ulaşma hedefini tekrar eden Modi, "Hindistan, çevreyi koruma konusunda uluslararası toplumla işbirliği içinde uzun vadeli bir vizyon üzerinde çalışıyor ve Afete Dayanıklı Altyapı Koalisyonu (CDRI) ve Uluslararası Güneş Enerjisi İttifakı gibi kuruluşlar kurdu" dedi.

YORUMLAR
500
Hindistan'da Dünya Çevre Günü Kutlandı Hindistan'da Dünya Çevre Günü Kutlandı Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda heyecan sona erdi Erzurum Balkan Bayrak ve Uluslararası Sprint Kupası'nda heyecan sona erdi
Kaynak: Xinhua

Narendra Modi, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan Başbakanı Karbon Emisyonları İçin Batı'yı Suçladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
18:13 Feci kaza! Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait otomobil ile askeri araç çarpıştı: 1 ölü
18:11 Ümit Özdağ'dan "Sığınmacılar kargo paketi değil" diyen Mustafa Sarıgül'e cevap: Milli güvenlik konuları Şişli'de imar izni vermeye benzemez
18:09 A Milli Erkek Voleybol Takımı şampiyonluğa yürüyor! Portekiz'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler!
18:08 Türkiye'deki 3 kişiden biri! Devlet Bahçeli'nin hediye ettiği araca gözü gibi bakıyor
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:23 Kocasının gözü önünde başka bir kadınla cinsel ilişkiye girdi, tepkiler çığ gibi
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 18:30:38. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan Başbakanı Karbon Emisyonları İçin Batı'yı Suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement