Son Dakika Haberleri: Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
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Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

1 saat önce

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan ile yaşanan Keşmir problemi hakkında ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü, System.String[]
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan ile yaşanan Keşmir problemi hakkında ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Hindistan hükumeti, Pakistan ile yaşanan ihtilaflı Jemmu ve Keşmir bölgesinin özerkliğini kaldırarak, bölgeyi tamamen merkeze bağlamış ve bölgedeki tüm ulaşım ve haberleşme ağını kesti. Bölgenin Hindistan tarafından yönetilen bölümünün tamamen bağlanmasıyla Pakistan ile yaşanan tansiyon üst seviyelere çıktı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak, bölgede yükselen tansiyon hakkında bilgi vererek Pakistan'ı Hindistan karşıtı şiddeti desteklemekle suçladı.

Başbakan Modi, Osaka'da Trump ile yaptığı görüşmeye hatırlatarak, Hindistan Ticaret Bakanı ve ABD'li Ticaret Temsilcisinin, ikili ticaret fırsatlarını görüşmek üzere erken bir tarihte buluşmalarını umduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan hükumetini Cemmu ve Keşmir'i bölgesini ikiye bölerek özerkliğini kaldırmasını Nazi Almanyası'nın faşist, ırkçı rejimine benzetmişti. - YENİ DELHİ
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hindistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:18 Kaynak: İHA
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