Son Dakika Haberleri: Hindistan Başbakanı Modi BAE'de
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Hindistan Başbakanı Modi BAE'de

21 dakika önce

ABU Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.

Hindistan Başbakanı Modi BAE'de, System.String[]

ABU Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Veliaht Prens Al Nahyan ve Modi, Abu Dabi'deki Vatan Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Abu Dayi'ye dün gelen Modi bu akşam Bahreyn'e geçecek.

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Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:02 Kaynak: AA
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