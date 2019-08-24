Hindistan Başbakanı Modi BAE'de
21 dakika önce
ABU Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:02 Kaynak: AA
ABU Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kabul etti.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Veliaht Prens Al Nahyan ve Modi, Abu Dabi'deki Vatan Sarayı'nda bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
Abu Dayi'ye dün gelen Modi bu akşam Bahreyn'e geçecek.
Son dakika! Emine Bulut cinayeti paylaşımı yaparak boşanma aşamasında olduğu eşini tehdit eden kişi tutuklandı 18 yaşındaki kadın hırsız, Yüksekova ilçe emniyet müdür yardımcısını bıçakladı Emine Bulut cinayeti protestosuna Rabia Naz Vatan'ın babası da katıldı Cuma namazı çıkışı Ali Babacan'a Bilderberg sorusu