Son Dakika Haberleri: Hindistan Başbakanı Modi Bahreyn'de
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Hindistan Başbakanı Modi Bahreyn'de

1 saat önce

Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Hindistan Başbakanı Modi Bahreyn'de, System.String[]

Bahreyn Başbakanı Halife bin Selman Al Halife, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi.

Bahreyn resmi haber ajansına göre, Bahreyn Başbakanı Al Halife ülkesini ziyaret eden Hindistan Başbakanı Modi ile savunma, yüksek öğrenim, ticaret, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve yatırım alanlarında iş birliğini ve stratejik ortaklığı güçlendirme konularını görüştü.

Görüşmede Al Halife, iki ülkenin ayrıcalıklı iş birliğine güçlü bir başlangıç ??oluşturabilecek fırsatlarına sahip olduğunu belirtti.

Modi ise, Bahreyn ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliğini geliştirme yollarını görüşmek için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 10:58 Kaynak: AA
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