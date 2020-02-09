Son Dakika › Dünya › Hindistan Başbakanı Modi'den Sri Lanka'ya 'Tamil' çağrısı - Son Dakika Dünya
Hindistan Başbakanı Modi'den Sri Lanka'ya 'Tamil' çağrısı
16 dakika önce
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sri Lankalı mevkidaşı Mahinda Rajapaksa'ya Tamillerle savaş sonrası yapılan barış sürecinin devam ettirilmesi çağrısında bulundu.
Sri Lanka Ordusu'nun Tamil Kaplanları'nı yenmesiyle biten iç savaş nasıl başlamıştı?
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sri Lankalı mevkidaşı Mahinda Rajapaksa'ya Tamillerle savaş sonrası yapılan barış sürecinin devam ettirilmesi çağrısında bulundu.
Hindistan basınında çıkan habere göre, Modi, Rajapaksa ile başkent Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, mevkidaşıyla ikili ilişkiler üzerine derinlemesine görüştüklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:14
Son Dakika ABD Büyükelçiliği'nden Libya iddiası: Taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor DSÖ harekete geçti! Koronovirüsün ortaya çıktığı Çin'e sağlık ekibi gönderiliyor Irak'ın başkenti Bağdat'ta üst üste 4 patlama meydana geldi Çinli iş adamından korkunç koronavirüs iddiası: 50 binden fazla ceset yakıldı