Hindistan Başbakanı Modi'den Sri Lanka'ya 'Tamil' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan Başbakanı Modi'den Sri Lanka'ya 'Tamil' çağrısı - Son Dakika Dünya

Hindistan Başbakanı Modi'den Sri Lanka'ya 'Tamil' çağrısı

16 dakika önce

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sri Lankalı mevkidaşı Mahinda Rajapaksa'ya Tamillerle savaş sonrası yapılan barış sürecinin devam ettirilmesi çağrısında bulundu. Sri Lanka Ordusu'nun Tamil Kaplanları'nı yenmesiyle biten iç savaş nasıl başlamıştı?

Hindistan Başbakanı Modi'den Sri Lanka'ya 'Tamil' çağrısı, System.String[]

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sri Lankalı mevkidaşı Mahinda Rajapaksa'ya Tamillerle savaş sonrası yapılan barış sürecinin devam ettirilmesi çağrısında bulundu.


Hindistan basınında çıkan habere göre, Modi, Rajapaksa ile başkent Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, mevkidaşıyla ikili ilişkiler üzerine derinlemesine görüştüklerini belirtti.

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Mahinda Rajapaksa, Narendra Modi, Hindistan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 07:14 
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