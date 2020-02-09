Hindistan Başbakanı Modi'den Sri Lanka'ya 'Tamil' çağrısı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Sri Lankalı mevkidaşı Mahinda Rajapaksa'ya Tamillerle savaş sonrası yapılan barış sürecinin devam ettirilmesi çağrısında bulundu.



Hindistan basınında çıkan habere göre, Modi, Rajapaksa ile başkent Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, mevkidaşıyla ikili ilişkiler üzerine derinlemesine görüştüklerini belirtti.