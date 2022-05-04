Hindistan Başbakanı Modi, Norveçli mevkidaşı Store ile görüştü - Son Dakika
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Hindistan Başbakanı Modi, Norveçli mevkidaşı Store ile görüştü

04.05.2022 16:49
Hindistan Başbakanı Modi, Norveçli mevkidaşı Store ile görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Norveçli mevkidaşı Jonas Gahr Store ile bir araya geldi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Norveçli mevkidaşı Jonas Gahr Store ile bir araya geldi.

3 ülkeyi kapsayan Avrupa gezisinin Danimarka ayağında başkent Kopenhag'da bulunan Modi, sosyal medya hesabı Twitter'dan temasları hakkında paylaşım yaptı.

Modi, Norveç Başbakanı Store ile bir araya geldiğini belirtti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ve iş birliğini geliştirme yollarının ele alındığını kaydeden Modi, "Norveç ile dostluğumuzu güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa ziyaretine 2 Mayıs'ta Almanya'da başlayan ve dün Kopenhag'a geçen Modi'nin ziyaretinin 3. durağının Fransa olacağı duyurulmuştu.

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Kaynak: AA

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