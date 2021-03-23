Hindistan Başbakanı Modi, Pakistan Başbakanı İmran Han'ı "Pakistan Milli Günü" dolayısıyla tebrik etti - Son Dakika

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Milli Günü münasebetiyle Başbakan İmran Han'a tebrik için gönderdiği mektupta, iki ülke arasında daha iyi ilişkiler kurma arzusunu dile getirdi.

Geo.tv'nin haberine göre, Başbakan Modi, mektubunda, Pakistan Milli Günü vesilesiyle Pakistan halkına tebriklerini sundu.

Modi, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Komşu ülke olarak Hindistan, Pakistan halkıyla samimi ilişkiler arzuluyor. Bunun için terörden ve düşmanlıktan arındırılmış bir güven ortamı şart. Ekselansları, insanlık için bu zor zamanda, size ve Pakistan halkına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının zorluklarıyla başa çıkmanız konusunda en iyi dileklerimi iletmek istiyorum. Ekselansları, lütfen bunları en yüksek saygımın ifadeleri olarak kabul edin."

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han'ın Hint mevkidaşlarından Pakistan Milli Günü vesilesiyle tebrik mektubu aldıkları doğrulandı.

Açıklamada, "Hindistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'ndan Pakistan Milli Günü için tebrik mesajları aldık." ifadesi kullanıldı.

Lahor Tasarısı'nın kabul edildiği "Pakistan Milli Günü"

23 Mart 1940'ta Lahor'da toplanan Tüm Hindistan Müslüman Birliği, Britanya Hindistan'ındaki Müslümanlar için ayrı bir devlet talebini içeren Lahor Tasarısı'nı kabul etmişti.

Söz konusu tarih, Pakistan Milli Günü olarak Pakistanlılarca her sene kutlanıyor.