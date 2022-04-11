Hindistan Başbakanı Modi, Pakistan'da başbakan seçilen Şahbaz Şerif'i tebrik etti - Son Dakika

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan Ulusal Meclisinde bugün başbakan seçilen Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'i tebrik etti.

Modi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mian Muhammed Şahbaz Şerif'i Pakistan Başbakanı olarak seçilmesinden dolayı tebrik ediyoruz. Hindistan, terörden arındırılmış bir bölgede barış ve istikrar istiyor, böylece kalkınma ile ilgili zorluklara odaklanabilir ve halkımızın refahını sağlayabiliriz." ifadelerine yer verdi.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, mecliste bugün düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini almıştı.

Şerif, Cumhurbaşkanı Vekili ve Senato Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani huzurunda yemin ederek görevine başlamıştı.