Hindistan Başbakanı Modi: Pakistan'ı 10 günden az bir sürede yerle bir edebiliriz

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan'ı tehdit ederek, olası bir savaşta komşusunu "10 günden az bir sürede yerle bir edecek" güce sahip olduklarını söyledi.



Daha önce üç kez savaşan iki nükleer güç, geçtiğimiz yıl Keşmir'de yaşanan gerginlikte dördüncü savaşın eşiğinden dönmüştü. Salı günü ordu mensuplarına seslenen Başbakan Modi, "Pakistan üç savaşta kaybetti. Pakistan'ı yerle bir etmek ordumuzun en fazla 7 ila 10 gününü alır" diye konuştu.