Hindistan Başbakanı Modi, protestolara neden olan Bangladeş ziyaretini tamamladı - Son Dakika

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, protestolara neden olan, Bangladeş'e yaptığı iki günlük ziyaretinin ardından ülkesine döndü.

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina'nın basın sözcüsü İhsanul Karim, Modi ve Hasina'nın ticaret, afet yönetimi, bilgi teknolojisi ve spor alanlarındaki beş anlaşmanın imza törenine katıldıklarını bildirdi.

Modi ve Hasina'nın, yapım aşamasında olan bir nükleer santralin güç tahliye tesislerinin temel atma törenine katıldıklarını belirten Karim, Modi'nin ziyareti sırasında iki ülke arasında yeni bir tren seferinin başlatıldığını da kaydetti.

Karim, konuk başbakanın, Bangladeş'e yaptığı iki günlük ziyaretini tamamladığını söyledi.

Modi, Bangladeş'in bağımsızlığının 50'nci yıl dönümü kutlaması ile ülkenin kurucu lideri ve Başbakan Şeyh Hasina'nın babası Şeyh Muciburrahman'ın doğumunun 100'üncü yılı anısına düzenlenen program için cuma günü başkent Dakka'ya gelmişti.

Hindistan Başbakanı Modi'nin ziyaretini protesto etmek için toplanan ülkenin en büyük cemaatlerinden Hefazat-e-İslam mensubu yüzlerce kişi ile polis arasında çıkan çatışmada, 5 kişi ölmüş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.